"Нойер сломал ребро. Вероятно, он больше не сыграет в этом году. Главное, чтобы оно зажило. Тогда, надеюсь, в январе Ману вернется на поле", - приводит слова Компани Sport24 со ссылкой на пресс-службу "Баварии".
Мануэль Нойер выступает за мюнхенскую "Баварию" с июля 2011 года. В текущем сезоне 38-летний голкипер за клуб в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, 12 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных всего пропустил 13 голов.
В декабре "Баварии" предстоит провести игры: в Лиге чемпионов 10-го числа против украинского "Шахтера" на выезде, в Бундеслиге 14-го числа против "Майнца" на выезде и 20-го числа против "РБ Лейпциг" дома.
Нойер сломал ребро и не сыграет за "Баварию" до января
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Мануэля Нойера.
Фото: ФК "Бавария"