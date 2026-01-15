"Кельн" не удержал преимущество в матче с "Баварией"

Мюнхенская "Бавария" добилась выездной победы над "Кельном" в рамках 17-го тура чемпионата Германии.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Счёт в матче был открыт ближе к перерыву - на 41-й минуте нападающий "Кельна" Линтон Майна поразил ворота соперника. Однако ещё до ухода команд в раздевалку "Бавария" восстановила равенство усилиями Сержа Гнабри.



Во втором тайме инициатива окончательно перешла к мюнхенцам. Сначала отличился Ким Мин Джэ, а затем точку в матче поставил Леннарт Карл, закрепив преимущество своей команды.



После этой победы "Бавария" довела количество набранных очков до 47 и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. "Кельн", в свою очередь, располагается на 12-й позиции, имея в активе 17 баллов.

