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Романо: "Бавария" согласовала дорогостоящий трансфер

Полузащитник ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, "Бавария" завершила переговоры по трансферу футболиста и согласовала все детали сделки.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование в США, после чего стороны официально оформят переход.

В минувшем сезоне Сайбари был одним из лидеров ПСВ, записав на свой счёт 19 голов и 9 ассистов на партнёров в 37 матчах.

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