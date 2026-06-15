Романо: "Бавария" согласовала дорогостоящий трансфер

Полузащитник ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в чемпионате Германии.



Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, "Бавария" завершила переговоры по трансферу футболиста и согласовала все детали сделки.



По информации источника, мюнхенский клуб заплатит за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование в США, после чего стороны официально оформят переход.



В минувшем сезоне Сайбари был одним из лидеров ПСВ, записав на свой счёт 19 голов и 9 ассистов на партнёров в 37 матчах.

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