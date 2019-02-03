Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 20 33
6 Сампдория 21 33
7 Лацио 20 32
8 Аталанта 20 31
полная таблица

Милан (Италия)

Рома03.02.19Милан
Милан0 - 026.01.19Наполи

Наполи (Италия)

Наполи02.02.19Сампдория
Милан0 - 026.01.19Наполи

Новости партнеров

"Милан" и "Наполи" голов не забили

В матче 21 тура "Милан" дома сыграл вничью с "Наполи".

Чемпионат Италии

21 тур

"Милан" – "Наполи" 0:0

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета (Борини, 69), Сусо, Кутроне (Пионтек, 71), Чалханоглу (Лаксальт, 90+1).

"Наполи": Оспина, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Марио Руй (Гулям, 72), Кальехон, Фабиан, Зелиньски, Инсинье (Унас, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.

Предупреждения: Кутроне, 17, Фабиан, 18, 90+3, Альбиоль, 86

Удаление: Фабиан, 90+3
Теги: Милан Наполи Серия А
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