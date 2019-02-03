Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
Милан (Италия)
|Рома
|03.02.19
|Милан
|Милан
|0 - 026.01.19
|Наполи
Наполи (Италия)
|Наполи
|02.02.19
|Сампдория
|Милан
|0 - 026.01.19
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"Милан" и "Наполи" голов не забили
В матче 21 тура "Милан" дома сыграл вничью с "Наполи".
Чемпионат Италии
21 тур
"Милан" – "Наполи" 0:0
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета (Борини, 69), Сусо, Кутроне (Пионтек, 71), Чалханоглу (Лаксальт, 90+1).
"Наполи": Оспина, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Марио Руй (Гулям, 72), Кальехон, Фабиан, Зелиньски, Инсинье (Унас, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.
Предупреждения: Кутроне, 17, Фабиан, 18, 90+3, Альбиоль, 86
Удаление: Фабиан, 90+3
Чемпионат Италии
21 тур
"Милан" – "Наполи" 0:0
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета (Борини, 69), Сусо, Кутроне (Пионтек, 71), Чалханоглу (Лаксальт, 90+1).
"Наполи": Оспина, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Марио Руй (Гулям, 72), Кальехон, Фабиан, Зелиньски, Инсинье (Унас, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.
Предупреждения: Кутроне, 17, Фабиан, 18, 90+3, Альбиоль, 86
Удаление: Фабиан, 90+3
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