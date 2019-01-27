Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|20
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
Ювентус (Италия)
|Лацио
|22:3027.01.19
|Ювентус
|Ювентус
|3 - 021.01.19
|Кьево
Лацио (Италия)
|Лацио
|22:3027.01.19
|Ювентус
|Наполи
|2 - 120.01.19
|Лацио
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Гол Роналду с пенальти принес "Ювентусу" волевую победу над "Лацио"
"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 21-го тура чемпионата Италии - 2:1.
Чемпионат Италии
21 тур
"Лацио" – "Ювентус" 1:2
Голы: Джан, 59 (авто.), Канселу, 74, Роналду, 88 (пен.)
"Лацио": Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш (Нету, 90), Пароло, Лулич, Альберто (Бериша, 81), Милинкович-Савич, Корреа, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82)
"Ювентус": Щенсны, Шильо, Сандро, Бонуччи (Кьеллини, 41), Ругани, Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески, 60), Коста (Канселу, 70), Роналду, Дибала
Предупреждения: Джан, 24, Матюиди, 49, Лейва, 49, Шильо, 70, Ругани, 73, Кьеллини, 80, Милинкович-Савич, 80
Чемпионат Италии
21 тур
"Лацио" – "Ювентус" 1:2
Голы: Джан, 59 (авто.), Канселу, 74, Роналду, 88 (пен.)
"Лацио": Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш (Нету, 90), Пароло, Лулич, Альберто (Бериша, 81), Милинкович-Савич, Корреа, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82)
"Ювентус": Щенсны, Шильо, Сандро, Бонуччи (Кьеллини, 41), Ругани, Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески, 60), Коста (Канселу, 70), Роналду, Дибала
Предупреждения: Джан, 24, Матюиди, 49, Лейва, 49, Шильо, 70, Ругани, 73, Кьеллини, 80, Милинкович-Савич, 80
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