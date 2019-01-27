Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
полная таблица

Ювентус (Италия)

Лацио22:3027.01.19Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

Лацио (Италия)

Лацио22:3027.01.19Ювентус
Наполи2 - 120.01.19Лацио

Новости партнеров

Гол Роналду с пенальти принес "Ювентусу" волевую победу над "Лацио"

"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 21-го тура чемпионата Италии - 2:1.

Чемпионат Италии

21 тур

"Лацио" – "Ювентус" 1:2

Голы: Джан, 59 (авто.), Канселу, 74, Роналду, 88 (пен.)

"Лацио": Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш (Нету, 90), Пароло, Лулич, Альберто (Бериша, 81), Милинкович-Савич, Корреа, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82)

"Ювентус": Щенсны, Шильо, Сандро, Бонуччи (Кьеллини, 41), Ругани, Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески, 60), Коста (Канселу, 70), Роналду, Дибала

Предупреждения: Джан, 24, Матюиди, 49, Лейва, 49, Шильо, 70, Ругани, 73, Кьеллини, 80, Милинкович-Савич, 80
Теги: Ювентус Лацио Серия А
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#1  plast  Спб (Сегодня, 00:31)
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на удивление Юве мало забивает
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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