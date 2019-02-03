Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
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Лацио (Италия)

Фрозиноне03.02.19Лацио
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

Ювентус (Италия)

Ювентус02.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

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Симоне Индзаги: "Лацио" не заслуживал поражения в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:2).

"Не помню, чтобы у "Ювентуса" были такие проблемы в нынешнем сезоне, как сегодня. Мы нанесли 9 ударов в створ, а они - 3. Было много угловых. Футбол несправедлив. Мы не заслуживали поражения. Если продолжим играть в том же духе, мы сделаем наших болельщиков счастливыми.

Обнял всех игроков после финального свистка, потому что они выдали потрясающий матч. Единственный негативный момент - это результат. Если не забиваешь второй гол "Ювентусу", ты за это заплатишь. Мы очень старались, но Щенсны делал хорошие сейвы, а мяч выбивали с линии ворот.

"Лацио" был агрессивен и создал "Ювентусу" больше проблем, чем кто-либо в нынешнем сезоне. Но футбол жесток. Если ты не реализуешь моменты, это становится проблемой", - цитирует Индзаги Football Italia.

"Чемпионат.сом"
Теги: Лацио Ювентус Идзаги Серия А
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