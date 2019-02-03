Симоне Индзаги: "Лацио" не заслуживал поражения в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:2)."Не помню, чтобы у "Ювентуса" были такие проблемы в нынешнем сезоне, как сегодня. Мы нанесли 9 ударов в створ, а они - 3. Было много угловых. Футбол несправедлив. Мы не заслуживали поражения. Если продолжим играть в том же духе, мы сделаем наших болельщиков счастливыми.Обнял всех игроков после финального свистка, потому что они выдали потрясающий матч. Единственный негативный момент - это результат. Если не забиваешь второй гол "Ювентусу", ты за это заплатишь. Мы очень старались, но Щенсны делал хорошие сейвы, а мяч выбивали с линии ворот."Лацио" был агрессивен и создал "Ювентусу" больше проблем, чем кто-либо в нынешнем сезоне. Но футбол жесток. Если ты не реализуешь моменты, это становится проблемой", - цитирует Индзаги Football Italia.