Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Ювентус02.02.19Парма
Сассуоло10.02.19Ювентус
Сыгранные
Лацио1 - 227.01.19Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

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Источник: "Ювентус" хочет приобрести форварда сборной Ирака

Нападающий сборной Ирака Моханад Али может продолжить карьеру в "Ювентусе".

По информации La Gazzetta dello Sport, сегодня представители "Юве" намерены достичь окончательной договоренности о переходе. Игрок привлек внимание скаутов клуба благодаря выступлению на Кубке Азии.



18-летний футболист выступает за иракский клуб "Аль-Шорта". За сборную страны он провел 15 матчей и забил восемь мячей.
Теги: Серия А Ювентус
Сегодня, 11:48
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