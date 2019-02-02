Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Ювентус (Италия)

Ювентус22:3002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

Аталанта (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Аталанта3 - 327.01.19Рома

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"Ювентус", проиграв вчера "Аталанте", потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии за последние 23 года

"Ювентус" накануне проиграл "Аталанте" (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Для "бьянконери" это самое крупное поражение от итальянской команды с января 2011 года – тогда туринцы уступили "Наполи" с тем же счетом 0:3.

В Кубке Италии "Ювентус" потерпел самое крупное поражение за последние 23 года. В ноябре 1996-го команда была разгромлена "Интером" (0:3).

MisterChip
Теги: Ювентус Аталанта Серия А
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