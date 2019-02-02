"Ювентус", проиграв вчера "Аталанте", потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии за последние 23 года

"Ювентус" накануне проиграл "Аталанте" (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Италии.Для "бьянконери" это самое крупное поражение от итальянской команды с января 2011 года – тогда туринцы уступили "Наполи" с тем же счетом 0:3.В Кубке Италии "Ювентус" потерпел самое крупное поражение за последние 23 года. В ноябре 1996-го команда была разгромлена "Интером" (0:3).