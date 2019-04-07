Италия Серия А 2018/19 
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Болонья
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 30 63
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 30 33
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Эмполи 31 28
18 Болонья 30 27
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 30 11(-3)
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Массимилиано Аллегри: не буду смотреть игру "Наполи". Мы с сыном смотрим "Флеша"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что не будет смотреть матч 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Дженоа".

Неаполитанцы отстают в таблице от "Юве" на 21 очко. В случае их поражения туринский клуб досрочно оформит чемпионский титул.

"Я не буду смотреть матч. Я буду смотреть "Флеша" (сериал про супергероя) вместе с сыном. По воскресеньям у него монополия на телевизор", - цитирует Аллегри Goal.
Теги: Аллегри Ювентус Наполи Серия А
Сегодня, 19:18
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