Массимилиано Аллегри: не буду смотреть игру "Наполи". Мы с сыном смотрим "Флеша"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что не будет смотреть матч 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Дженоа".Неаполитанцы отстают в таблице от "Юве" на 21 очко. В случае их поражения туринский клуб досрочно оформит чемпионский титул."Я не буду смотреть матч. Я буду смотреть "Флеша" (сериал про супергероя) вместе с сыном. По воскресеньям у него монополия на телевизор", - цитирует Аллегри Goal.