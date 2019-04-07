Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|30
|33
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11(-3)
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Массимилиано Аллегри: не буду смотреть игру "Наполи". Мы с сыном смотрим "Флеша"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что не будет смотреть матч 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" - "Дженоа".
Неаполитанцы отстают в таблице от "Юве" на 21 очко. В случае их поражения туринский клуб досрочно оформит чемпионский титул.
"Я не буду смотреть матч. Я буду смотреть "Флеша" (сериал про супергероя) вместе с сыном. По воскресеньям у него монополия на телевизор", - цитирует Аллегри Goal.
Неаполитанцы отстают в таблице от "Юве" на 21 очко. В случае их поражения туринский клуб досрочно оформит чемпионский титул.
"Я не буду смотреть матч. Я буду смотреть "Флеша" (сериал про супергероя) вместе с сыном. По воскресеньям у него монополия на телевизор", - цитирует Аллегри Goal.
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