Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Павел Недвед: Аллегри останется в "Юве" на следующий сезон

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед отметил, что главный тренер Массимилиано Аллегри продолжит руководить командой в следующем сезоне.

"Конечно, Аллегри остается на следующий сезон. У него есть действующий контракт, он наш тренер. Я наблюдал за тренировками команды всю неделю, и все было совершенно спокойно. После окончания сезона состоится встреча с президентом", – сказал Недвед в интервью Sky Sport Italia.
Теги: Серия А Ювентус Аллегри Недвед
Сегодня, 11:52
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