Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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Рома
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Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Массимилиано Аллегри: Роналду еще сможет играть несколько лет

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри верит, что форвард его команды Криштиану Роналду и капитан "Барселоны" Лионель Месси еще не один сезон будут радовать своей игрой фанатов.

Специалист не знает, как без них будет вообще выглядеть футбол.

"Я не знаю, как долго у Месси и Роналду будет присутствовать желание продолжать карьеру. Я могу говорить только о Криштиану, ведь я никогда не тренировал Месси. Он — настоящий профессионал. Он сможет играть еще на протяжении нескольких лет.

Сложно представить, что в будущем будет новый Месси или новый Криштиану Роналду. Понятно, что в будущем будут другие великие игроки, но никто не будет похож на них", — приводит слова Аллегри El Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 22:50
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