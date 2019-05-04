Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Массимилиано Аллегри: Роналду еще сможет играть несколько лет
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри верит, что форвард его команды Криштиану Роналду и капитан "Барселоны" Лионель Месси еще не один сезон будут радовать своей игрой фанатов.
Специалист не знает, как без них будет вообще выглядеть футбол.
"Я не знаю, как долго у Месси и Роналду будет присутствовать желание продолжать карьеру. Я могу говорить только о Криштиану, ведь я никогда не тренировал Месси. Он — настоящий профессионал. Он сможет играть еще на протяжении нескольких лет.
Сложно представить, что в будущем будет новый Месси или новый Криштиану Роналду. Понятно, что в будущем будут другие великие игроки, но никто не будет похож на них", — приводит слова Аллегри El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
Специалист не знает, как без них будет вообще выглядеть футбол.
"Я не знаю, как долго у Месси и Роналду будет присутствовать желание продолжать карьеру. Я могу говорить только о Криштиану, ведь я никогда не тренировал Месси. Он — настоящий профессионал. Он сможет играть еще на протяжении нескольких лет.
Сложно представить, что в будущем будет новый Месси или новый Криштиану Роналду. Понятно, что в будущем будут другие великие игроки, но никто не будет похож на них", — приводит слова Аллегри El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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