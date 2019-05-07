Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить "Рому" ближайшим летом."Я должен чувствовать, что могу обыграть кого угодно, знать, что победы возможны. Иначе я могу без проблем остаться в нынешнем статусе. Я влюбился в Рим и проводил там много времени, когда тренировал сборную Италии. Сейчас нет подходящих условий, но я уверен, что однажды буду тренировать "Рому", - цитирует Конте Gazzetta dello Sport.