Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить "Рому" ближайшим летом.
"Я должен чувствовать, что могу обыграть кого угодно, знать, что победы возможны. Иначе я могу без проблем остаться в нынешнем статусе. Я влюбился в Рим и проводил там много времени, когда тренировал сборную Италии. Сейчас нет подходящих условий, но я уверен, что однажды буду тренировать "Рому", - цитирует Конте Gazzetta dello Sport.
"Я должен чувствовать, что могу обыграть кого угодно, знать, что победы возможны. Иначе я могу без проблем остаться в нынешнем статусе. Я влюбился в Рим и проводил там много времени, когда тренировал сборную Италии. Сейчас нет подходящих условий, но я уверен, что однажды буду тренировать "Рому", - цитирует Конте Gazzetta dello Sport.
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