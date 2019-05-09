Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поставил руководству своего клуба несколько требований, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 51-летний специалист запросил у "старой синьоры" новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. Кроме того, он хочет получить от клуба большей власти в трансферных вопросах и выделения средств на укрепление обороны и полузащиты. В частности, главный тренер настаивает на продаже аргентинского форварда Пауло Дибалы.

"Чемпионат.сом"
Теги: Аллегри Ювентус Серия А
Вчера, 23:43
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