Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поставил руководству своего клуба несколько требований, сообщает Sky Sport Italia.По информации источника, 51-летний специалист запросил у "старой синьоры" новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. Кроме того, он хочет получить от клуба большей власти в трансферных вопросах и выделения средств на укрепление обороны и полузащиты. В частности, главный тренер настаивает на продаже аргентинского форварда Пауло Дибалы.