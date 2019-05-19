Массимилиано Аллегри не планирует брать годичный отпуск после ухода из "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах после ухода из туринского клуба."В какой-то момент я понял, что во благо "Ювентуса" в клубе должны произойти кое-какие перемены. Иначе в сентябре или октябре мы бы столкнулись с серьезными проблемами. Я посчитал, что лучше уйти с высоко поднятой головой.Нет, я не планирую взять годичный отпуск. Я возьму годичный перерыв только в том случае, если мне придется это сделать. Вообще-то я хочу найти проект, который меня убедит. Жизнь полна сюрпризов, нужно быть готовым ко всему.Мне нравится тренировать. Я все время пробую что-то новое и меняю, передвигаю игроков на новые позиции и ищу разные варианты. Иначе мне становится скучно", - цитирует Аллегри Football Italia.