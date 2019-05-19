Дженнаро Гаттузо: меня отправляли в отставку с 1 июля, но турнирная таблица говорит сама за себя

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Фрозиноне" (2:0) в матче 37-го тура Серии А, которая позволила россонери на момент окончания игры подняться в зону Лиги чемпионов."На ближайшие 45 минут мы в зоне Лиги чемпионов. Игра была сложной, и мы ожидали этого. "Фрозиноне" доставил нам проблемы. Благодарим за победу Доннарумму и рассчитываем на положительный для нас результат в матче "Ювентус" - "Аталанта" (на победу "Ювентуса").Команде не хватает баланса? Я скажу лишь одно, люди очень много говорят. С 1 июля меня отправляли в отставку, но турнирная таблица говорит сама за себя. Мою работу будут оценивать, но команда упорно работала, а все успехи стали возможны благодаря моим игрокам, которые пошли за мной. Мы пробились в полуфинал Кубка Италии. Единственное разочарование — вылет в первом раунде Лиги Европы (клуб не вышел из группы). Я продолжаю работать, я надеюсь остаться в "Милане", - цитирует Гаттузо Calciomercato.