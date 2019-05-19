Дженнаро Гаттузо: меня отправляли в отставку с 1 июля, но турнирная таблица говорит сама за себя

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Фрозиноне" (2:0) в матче 37-го тура Серии А, которая позволила россонери на момент окончания игры подняться в зону Лиги чемпионов.

"На ближайшие 45 минут мы в зоне Лиги чемпионов. Игра была сложной, и мы ожидали этого. "Фрозиноне" доставил нам проблемы. Благодарим за победу Доннарумму и рассчитываем на положительный для нас результат в матче "Ювентус" - "Аталанта" (на победу "Ювентуса").

Команде не хватает баланса? Я скажу лишь одно, люди очень много говорят. С 1 июля меня отправляли в отставку, но турнирная таблица говорит сама за себя. Мою работу будут оценивать, но команда упорно работала, а все успехи стали возможны благодаря моим игрокам, которые пошли за мной. Мы пробились в полуфинал Кубка Италии. Единственное разочарование — вылет в первом раунде Лиги Европы (клуб не вышел из группы). Я продолжаю работать, я надеюсь остаться в "Милане", - цитирует Гаттузо Calciomercato.

Sport24.ru
Теги: Гаттузо Милан Фрозиноне
Сегодня, 08:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама