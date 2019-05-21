Войцех Щесны: Рэмси поможет "Ювентусу" достичь успехов

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны заявил, что поможет новому хавбеку клуба Аарону Рэмси с адаптацией в команде.Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок "Старой Сеньоры" назвал полузащитника отличным игроком и заверил, что клубные врачи обязательно ему помогут."У нас работают лучшие физиотерапевты в мире, они помогут ему восстановиться после травмы. Мне кажется, из него получится отличный игрок "Ювентуса". Рэмси — хороший полузащитник, он отлично читает игру, забивает много мячей и делает много пасов. Когда он в хорошей форме — он один из лучших. Думаю, он поможет нам достичь успехов", — сказал вратарь.Он также отметил, что общался с Рэмси до того, как подписал контракт с бьянконери."Он спрашивал у меня, что случилось с Аллегри. Хотя он в любом случае работал бы с новым тренером. Мы разговаривали друг с другом пару раз, еще до того, как он подписал контракт с клубом. Я помню, Рэмси попросил у меня совета. Я тогда сказал ему: "Всё просто. Звонят из "Ювентуса"? Отвечай — "да". Так и произошло, он прислушался ко мне", — сказал он.