Войцех Щесны: Рэмси поможет "Ювентусу" достичь успехов

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны заявил, что поможет новому хавбеку клуба Аарону Рэмси с адаптацией в команде.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок "Старой Сеньоры" назвал полузащитника отличным игроком и заверил, что клубные врачи обязательно ему помогут.

"У нас работают лучшие физиотерапевты в мире, они помогут ему восстановиться после травмы. Мне кажется, из него получится отличный игрок "Ювентуса". Рэмси — хороший полузащитник, он отлично читает игру, забивает много мячей и делает много пасов. Когда он в хорошей форме — он один из лучших. Думаю, он поможет нам достичь успехов", — сказал вратарь.

Он также отметил, что общался с Рэмси до того, как подписал контракт с бьянконери.

"Он спрашивал у меня, что случилось с Аллегри. Хотя он в любом случае работал бы с новым тренером. Мы разговаривали друг с другом пару раз, еще до того, как он подписал контракт с клубом. Я помню, Рэмси попросил у меня совета. Я тогда сказал ему: "Всё просто. Звонят из "Ювентуса"? Отвечай — "да". Так и произошло, он прислушался ко мне", — сказал он.

"Газета.ру"
Теги: Щесны Рэмзи Ювентус Серия А
Сегодня, 16:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама