Маттейс де Лигт станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после Роналду

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "Ювентус", утверждает ad.nl.

По информации СМИ, "бьянконери" готовы платить 19-летнему голландцу 14 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что туринцы предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за футболиста.

Зарплата де Лигта в "Ювентусе" станет второй в чемпионате Италии. Самым высокооплачиваемым игроком в серии А является нападающий Криштиану Роналду. По сообщениям СМИ, 34-летний португалец получает 31 миллион евро в год.

"Спорт-Экспресс"
Теги: де Лигт Роналду Ювентус
Сегодня, 13:32
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