Маттейс де Лигт станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после Роналду
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "Ювентус", утверждает ad.nl.
По информации СМИ, "бьянконери" готовы платить 19-летнему голландцу 14 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что туринцы предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за футболиста.
Зарплата де Лигта в "Ювентусе" станет второй в чемпионате Италии. Самым высокооплачиваемым игроком в серии А является нападающий Криштиану Роналду. По сообщениям СМИ, 34-летний португалец получает 31 миллион евро в год.
"Спорт-Экспресс"
По информации СМИ, "бьянконери" готовы платить 19-летнему голландцу 14 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что туринцы предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за футболиста.
Зарплата де Лигта в "Ювентусе" станет второй в чемпионате Италии. Самым высокооплачиваемым игроком в серии А является нападающий Криштиану Роналду. По сообщениям СМИ, 34-летний португалец получает 31 миллион евро в год.
"Спорт-Экспресс"