Агент предложил Хамеса Родригеса "Милану"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Милане". Агент Жорже Мендеш предложил россонери услуги колумбийца после того, как "Наполи" отказался заплатить 42 млн евро, которые требует за игрока "Реал".Фаворитом в борьбе за Хамеса считается мадридский "Атлетико", однако "Реал" предпочтет продать его "Милану", чтобы не усилять прямых конкурентов, сообщает Sportitalia.Последние два года Хамес провел в "Баварии" на правах аренды.