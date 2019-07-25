Агент предложил Хамеса Родригеса "Милану"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Милане". Агент Жорже Мендеш предложил россонери услуги колумбийца после того, как "Наполи" отказался заплатить 42 млн евро, которые требует за игрока "Реал".

Фаворитом в борьбе за Хамеса считается мадридский "Атлетико", однако "Реал" предпочтет продать его "Милану", чтобы не усилять прямых конкурентов, сообщает Sportitalia.

Последние два года Хамес провел в "Баварии" на правах аренды.

sport24

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Милан Родригес
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