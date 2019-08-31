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«Ювентус» размазывал «Наполи», но едва не оступился: зрители «Матч ТВ» этого так и не увидели

«Ювентус» более часа уничтожал «Наполи», а вместе с ними и разговоры о борьбе за «Скудетто». Но потом неаполитанцы забили трижды. Концовка в Турине получилась и вовсе ядерная.

Фото - Goal.com