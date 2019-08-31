«Ювентус» размазывал «Наполи», но едва не оступился: зрители «Матч ТВ» этого так и не увидели

Во-первых, пока совершенно непонятно, что будет представлять из себя «Юве». В Турине решились на довольно смелый опыт, взяв в качестве нового рулевого Маурицио Сарри. Хорошо известно упрямство и упорство Сарри, который просто может не прижиться в таком клубе, как «Ювентус». К тому же, сочетание Сарри и Криштиану Роналду — и вовсе ядерная смесь. Кто знает, что из этого получится?
В то же время есть крепкий и стабильный «Наполи», переродившийся «Интер» с Антонио Конте, да и «Рома» с «Миланом», затеявшие довольно интересные революции. В общем, «Ювентус» впервые за долгие годы уже не казался явным фаворитом с большим отрывом.
Уже во втором туре был шанс проверить, насколько надежда на интригу была реалистичной, ведь в Турине «Ювентус» принимал «Наполи».
На самом деле, матч оставил двоякие впечатления. На протяжении 60 минут «Ювентус» полностью деклассировал и уничтожал соперника. Туринцы вполне могли забить и больше трёх мячей, но главное, что фактически полностью был выключен «Наполи».
Месть бывших
В первые минуты «Наполи» осваивался на «Ювентус Стэдиум», а туринцы сразу взялись за дело. На тренерском мостике Маурицио Сарри заменил один из помощников: главный тренер «Юве» лечится от пневмонии.
В стартовом составе «Ювентуса» нашлось место тем, кому прочили скорый уход из команды: Блезу Матьюиди, Сами Хедире и Гонсало Игуаине, который превратился в настоящую звезду Серии А именно под руководством Сарри, только вот не в «Ювентусе», а «Наполи».
Уже на 16-й минуте Данило, сменивший в межсезонье «Манчестер Сити» на «Ювентус», завершил комбинацию, начатую Дугласом Костой.
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А ещё через три минуты своих бывших в нокдаун отправил Гонсало Игуаин. Аргентинец простейшим, но очень эффективным финтом убрал с пути Калиду Кулибали. Того самого, которого президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис назвал лучшим защитником мира и оценил в 250 млн евро. Гол у Игуаина получился роскошным: удар в девятку не оставил шансов голкиперу.
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Лучший защитник мира
«Наполи» безуспешно пытался вернуться в игру, но лишь нарвался на третий мяч. На 62-й минуте Криштиану Роналду напомнил о том, кто здесь является главной звездой.
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Удивительно, но после этого туринцы остановились, а у «Наполи» попёрло. Костас Манолас и Ирвин Лосано, дебютировавший в неаполитанском клубе, в течение двух минут забили два мяча.
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А на 81-й минуте после стандарта Джованни Ди Лоренцо умудрился переправить мяч в ворота, оставив не у дел опекавшего его Маттиаса де Лигта.
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После такого камбэка туринцы явно находились в шоковом состоянии. Приуныли на трибунах и официальные лица клуба, особенно печальным был лучезарный Павел Недвед. Но избежать конфуза «Юве» помог соперник. Уже в компенсированное время Кулибали в довольно простой ситуации срезал мяч в собственные ворота, да и пробил ещё в самую девятку!
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Правда, всю эту невероятную развязку зрители «Матч ТВ» так и не увидели. Федеральный канал переключился с центрального матча тура на боксёрский поединок Александра Поветкина и Хьюи Фьюри. Футбольную трансляцию телевизионщики выключили при счёте 2:0. К слову, с этим решением они явно прогадали: Поветкин и Фьюри выдали на редкость унылый поединок, который по своему накалу не шёл ни в какое сравнение с войной «Наполи» и «Юве» в концовке.
Чемпионат Италии
2 тур
Ювентус - Наполи - 4:3 (2:0)
Голы: Данило, 16, Игуаин, 19, Роналду, 62, Кулибали, 90+2 (аг) - Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81.
"Ювентус": Щенсны, де Лихт, Бонуччи, Сандро, Де Шильо (Данило, 15), Пьянич, Хедира (Джан, 60), Матюиди, Коста, Роналду, Игуаин (Дибала, 76).
"Наполи": Мерет, Кулибали, Манолас, Гулям (Руй, 46), Ди Лоренцо, Аллан (Элмас, 74), Зелиньски, Инсинье (Лосано, 46), Кальехон, Руис, Мертенс.
Предупреждения: Гулям, 40, Ди Лоренцо, 44, Матюиди, 52, Сандро, 80, Коста, 83.
Фото - Goal.com, The Sun