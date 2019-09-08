Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье намерен остаться в итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, агент Мино Райола, представляющий интересы форварда, уже вступил в переговоры по продлению контракта с руководством неаполитанской команды. Действующее соглашение Инсинье с "Наполи" рассчитало до лета 2022 года.
Напомним, ранее в услугах Инсинье был заинтересован "Пари Сен-Жермен", однако неаполитанцы запросили за игрока € 100 млн.
"Чемпионат.сом"
Лоренцо Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"
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