Лоренцо Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье намерен остаться в итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport.По информации источника, агент Мино Райола, представляющий интересы форварда, уже вступил в переговоры по продлению контракта с руководством неаполитанской команды. Действующее соглашение Инсинье с "Наполи" рассчитало до лета 2022 года.Напомним, ранее в услугах Инсинье был заинтересован "Пари Сен-Жермен", однако неаполитанцы запросили за игрока € 100 млн.