Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, сколько забитых мячей должен оформить форвард итальянской команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.
Наставник бьянконери будет удовлетворен 40 голами от португальца. В нынешнем сезоне Серии А Роналду забил пока всего лишь один мяч.
Роналду, выступающий за "старую синьору" с прошлого сезона, успел вместе с командой выиграть чемпионат Италии, а так же Суперкубок страны.
"Газета.ру"
Сарри рассказал, сколько голов потребует от Роналду в новом сезоне
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»