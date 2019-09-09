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Сарри рассказал, сколько голов потребует от Роналду в новом сезоне

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, сколько забитых мячей должен оформить форвард итальянской команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

Наставник бьянконери будет удовлетворен 40 голами от португальца. В нынешнем сезоне Серии А Роналду забил пока всего лишь один мяч.

Роналду, выступающий за "старую синьору" с прошлого сезона, успел вместе с командой выиграть чемпионат Италии, а так же Суперкубок страны.

"Газета.ру"


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Теги: Сарри Роналду Ювентус Серия А
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