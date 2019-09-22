Марио Балотелли: в последние полтора месяца я работал усерднее, чем за десять лет своей карьеры

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал о своей адаптации в новом клубе.



"Думаю, в последние полтора месяца я работал усерднее, чем за десять лет своей карьеры. Естественно, что еще не набрал оптимальный игровой тонус, так как я сыграл лишь два товарищеских матча, но я в отличной форме. В последний раз у меня был такой вес во время выступления за "Манчестер Сити".



Конечно, моя цель - сыграть за Италию на чемпионате Европы-2020, но моя главная задача в данный момент вернуть форму как можно скорее в "Брешии".



Роналду – один из лучших игроков в мире, хорошо играть против лучших, но я постараюсь забить и сыграть так же, как и в любой другом матче. Его присутствие на поле на самом деле меня никак не интересует", – приводит слова Балотелли Football Italia.