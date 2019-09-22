Сильвио Берлускони: пытался смотреть матч "Милана" по телевизору, но он просто разочаровал меня
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони остался недоволен игрой команды в матче 4-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:2).
Фото: AP
"Я пытался смотреть это по телевизору, но через некоторое время футбол "Милана" просто разочаровал меня. Мальдини и Бобан? Следующий вопрос... Скажем так, я поддерживал их, когда они были игроками", — цитирует Сalciomercato Берлускони.
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