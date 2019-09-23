Нападающий "Брешии" и сборной Италии Марко Балотелли признался, что ему неинтересно противостояние с форвардом Криштиану Роналду во время матча 5-го тура Серии А против "Ювентуса".
Встреча состоится 24 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Заводит ли меня возможность сыграть против Роналду? Мне это абсолютно не интересно.
Да, он большой чемпион, лучший в мире наряду с Месси. Хорошо, что сыграю против него, но это меня нисколько не волнует", - цитирует Балотелли DAZN.
Sport24.ru
Марко Балотелли: игра против Роналду меня нисколько не волнует
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»