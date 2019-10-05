Леонардо Бонуччи: Конте был идеальным тренером для "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признался, что скучает по временам, когда командой руководил Антонио Конте. Сейчас 50-летний специалист тренирует "Интер", а "Ювентус" возглавляет Маурицио Сарри."Конте заставил меня почувствовать себя голодным, он зарядил стремлением никогда не сдаваться. Этот настрой позволяет преодолевать боль ради достижения своих целей.Он вдалбливал это в нас с самого первого дня. Конте был идеальным тренером для того "Ювентуса". Ему нужен был шанс в большом клубе, а нам нужен был такой человек, который объяснил бы, что значит надевать эту футболку.После трех прекрасных лет наши пути разошлись, мы продолжили процесс развития в других местах, но сохранили хорошие взаимоотношения", — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.