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Леонардо Бонуччи: Конте был идеальным тренером для "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признался, что скучает по временам, когда командой руководил Антонио Конте. Сейчас 50-летний специалист тренирует "Интер", а "Ювентус" возглавляет Маурицио Сарри.

"Конте заставил меня почувствовать себя голодным, он зарядил стремлением никогда не сдаваться. Этот настрой позволяет преодолевать боль ради достижения своих целей.

Он вдалбливал это в нас с самого первого дня. Конте был идеальным тренером для того "Ювентуса". Ему нужен был шанс в большом клубе, а нам нужен был такой человек, который объяснил бы, что значит надевать эту футболку.

После трех прекрасных лет наши пути разошлись, мы продолжили процесс развития в других местах, но сохранили хорошие взаимоотношения", — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

Sport24


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Теги: Бонуччи Ювентус Конте Серия А
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