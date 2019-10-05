» » Дрис Мертенс: 75-летняя соседка дает мне пощечины, когда я провожу слабые матчи

Дрис Мертенс: 75-летняя соседка дает мне пощечины, когда я провожу слабые матчи

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс поделился впечатлениями от итальянского футбола и жизни в Италии.

"Футбол в Италии — как чудесная болезнь. Люди заражены этой любовью к спорту с малых лет и до старости. У меня есть соседка сверху, ей около 75 лет. Каждое утро она мне говорит: "Ты сыграл отлично, хороший мальчик". А если сыграл плохо, она дает мне пощечину и говорит, что я мог проявить себя лучше. В Бельгии такого не случалось!

Спустя семь лет я уже чувствую себя неаполитанцем. Здесь у меня много друзей. Люди видят, что я делаю все возможное на поле и за его пределами. Я стараюсь жить так, как любой другой гражданин Неаполя. Это прекрасный город, я говорю на итальянском языке. Все идеально", - цитирует Мертенса football-italia.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мертенс Наполи Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Рубин" дома обыграл "Тамбов" 1
Валерий Рейнгольд: ту нишу, которую прежде занимал "Спартак", сейчас занимает "Ростов" 2
"Сочи" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы
Дрис Мертенс: 75-летняя соседка дает мне пощечины, когда я провожу слабые матчи 2
Вратарь "Тоттенхэма" Льорис получил страшную травму руки
Виктор Гончаренко: менталитет победителей у нынешнего ЦСКА пока только вырабатывается 1
Анхель Ди Мария опроверг информацию о проблемах Икарди с адаптацией в "ПСЖ"
Стала известны стоимость билетов на матч отборочного этапа Евро-2020 Россия - Бельгия
Хавьер Рибалта: уверен, Малком станет очень важной частью не только "Зенита", но и сборной Бразилии 3
"Динамо" объявило об отставке Хохлова 15
Президент "Оренбурга": мы не успели укомплектоваться перед сезоном, но сейчас команда на ходу
Источник: "Динамо" приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова 17
Экс вице-президент "Динамо": не знаю, чем руководствовались, когда выражали доверие Хохлову 5
Дмитрий Хохлов: поражение закономерное. Выиграть матч после удаления было нереально 3
Андрей Талалаев: на день рождения команда подарила пульт управления
"Динамо" на выезде проиграло "Оренбургу" 24
Федотов снимает второго московского тренера подряд. «Динамо» опять проигрывает 3
"Рубин" и "Тамбов" назвали составы на матч 12-го тура РПЛ
Шамиль Газизов: судейство в матче с "Ахматом"? Были явно кричащие моменты, сколько можно уже? 6
Игрок "Динамо" Жоаозиньо прямо с матча был отправлен в больницу Оренбурга с подозрением на перелом
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась за жесткую критику в адрес Гончаренко 8
"Вырастешь — расскажу". Глушаков ответил на вопрос болельщика о том, почему ушел из "Спартака" 1
Футболист "Локомотива" Хеведес восхитился красотой московского метро
"Уфа" — после поражения от "Ахмата": Егоров, уходи 9
"Глушаков, подари кепку!". Игрок "Ахмата" общается с уфимскими болельщиками (видео) 1
Денис Глушаков пожелал победы "Спартаку" в матче с "Краснодаром" (видео) 1
Глушаков: в Грозном День города, у нашего шефа Рамзана Ахматовича день рождения. Надо было выигрывать 5
Александр Беленов: а чем мы лучше "Ахмата"? (видео)
Вадим Евсеев: пока не получается играть "первым номером". Но главное - команда должна быть единым целым (видео) 1
Игорь Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову (видео) 11
Все новости