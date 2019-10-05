Дрис Мертенс: 75-летняя соседка дает мне пощечины, когда я провожу слабые матчи

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс поделился впечатлениями от итальянского футбола и жизни в Италии."Футбол в Италии — как чудесная болезнь. Люди заражены этой любовью к спорту с малых лет и до старости. У меня есть соседка сверху, ей около 75 лет. Каждое утро она мне говорит: "Ты сыграл отлично, хороший мальчик". А если сыграл плохо, она дает мне пощечину и говорит, что я мог проявить себя лучше. В Бельгии такого не случалось!Спустя семь лет я уже чувствую себя неаполитанцем. Здесь у меня много друзей. Люди видят, что я делаю все возможное на поле и за его пределами. Я стараюсь жить так, как любой другой гражданин Неаполя. Это прекрасный город, я говорю на итальянском языке. Все идеально", - цитирует Мертенса football-italia.