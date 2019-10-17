Президент "Наполи": придет время, когда мне придется продать Кулибали

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признал, что однажды ему все-таки придется продать защитника Калиду Кулибали."Мне очень нравится Кулибали, поэтому я отказался от 105 млн евро, которые за него предлагали. Но придет время, когда мне придется его продать", — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.Минувшим летом настойчивый интерес к 28-летнему сенегальцу проявлял "Манчестер Юнайтед", но в итоге английский клуб приобрел Гарри Магуайра, который стал самым дорогим защитником в истории футбола. Также в услугах Кулибали были заинтересованы "Манчестер Сити" и "ПСЖ", предлагавший сенегальцу контракт с зарплатой 15 млн евро в год.Контракт Кулибали с "Наполи" рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2018/19 он провел за неаполитанцев 48 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.