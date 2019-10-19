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Ибрагимович: Италия — мой второй дом, если я вернусь, хочу бороться за скудетто

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о возможности возвращения в Италию.

У 38-летнего шведа в декабре закончится контракт с американским клубом и он станет свободным агентом. В Серии A Златан выступал за "Ювентус", "Интер" и "Милан".

"Мне 38 лет, и у меня энтузиазм ребенка, и такое же желание побеждать. Для меня это все. Пока я не думаю о своем будущем, я буду оценивать ситуацию вместе с семьей. Чтобы продолжать играть, мне нужно что-то особенное, что позволит огню внутри меня продолжать гореть здесь или где-то еще.

Италия — мой второй дом. Я выслушаю все предложения, но хочу бороться за максимальную цель. Если бы я вернулся, хотел бы бороться за скудетто, а не просто, чтобы меня кто-то подписал, потому что я Ибрагимович. Я все еще могу играть решающую роль. Я не животное в зоопарке, чтобы выставлять на показ людям.

В возрасте 30 лет я начал безумно работать над своим телом, чтобы поддерживать свое физическое состояние. Заметьте, я сказал "поддерживать", а не "становиться лучше". Это невозможно, я не могу стать лучше, чем есть! Есть только один Златан Ибрагимович и другого никогда не будет", — рассказал форвард, который также поделился мыслями о том, что будет делать после окончания карьеры.

"После того, как я завершу карьеру, я хочу важную роль, при которой у меня будут ответственность и полномочия принимать решения. Я мог бы даже стать тренером, но в этой работе много стресса. Вы стареете на 10 лет за один сезон. Кроме того, я не смогу выйти на поле и изменить ситуацию, если это будет необходимо.

У меня еще есть несколько месяцев, чтобы принять решение. Самое важное — быть в хорошей форме", — приводит слова Златана Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Sport24


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Теги: Ибрагимович Серия А Лос-Анджелес Гэлакси
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