Фонсека: современный футбол убивает лучших игроков

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека выразил мнение, что современные футболисты проводят слишком много матчей."Травмы представляют большую проблему как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм игроки получают, представляя свои национальные команды. Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров", — приводит слова специалиста Football Italia.Фонсека возглавил "Рому" в 2019 году. Римский клуб набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский "Ювентус".