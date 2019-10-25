Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду.
"Роналду похож на гиену на поле, ты смотришь на него и понимаешь, что он отличается от остальных футболистов.
Для меня является большой честью присутствие Роналду в нашей команде. Даже в свои 34 года он постоянно хочет прогрессировать.
Я никогда не видел Криштиану равнодушным. Перед ним каждый день стоят новые цели, которые он старается выполнить", — цитирует Кьеллини La Gazzetta dello Sport
Sport24.ru
Кьеллини: Роналду похож на гиену на поле - он отличается от всех остальных
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