Криштиану Роналду-младший, сын португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, продолжает восхищать всех своей игрой и статистикой за детскую команду бьянконери (до 9 лет).
Криштиану Роналду-младший присоединился к молодежной академии туринского клуба, когда его отец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 млн евро в июле 2018 года. С тех пор, по информации твиттера Football Talent Scout, отслеживающего лучших молодых игроков мира, Криштиану-младший забил 58 голов в 28 играх. При этом девятилетний нападающий не забывает ассистировать партнерам по команде — 18 результативных передач.
Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец: на тот момент восьмилетний Криштиану оформил покер в дебютном матче за команду. После сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" в одном из матчей за детскую команду забил шикарный гол, который его отец не постеснялся опубликовать в соцсетях.
Sport24
Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду "Ювентуса"
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