Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Дженоа" в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1).
"Я счастлив, что мы смогли одержать победу в этой тяжёлой игре с высокоорганизованным соперником. Мы верили в победу до конца. Команда создала много моментов, хотела победить, и напряжение матча росло с каждой минутой. Мы знали, что "Интер" одержал победу, и мы шли вторыми, поэтому это было дополнительным стимулом для нас. Парни рады, что смогли взять заслуженные три очка в этом матче", — цитирует Роналду официальный сайт "Ювентуса".
После 10 туров "Ювентус" имеет в активе 26 очков и занимает первое место в чемпионате Италии, опережая "Интер" на одно очко в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Маурицио Сарри проведут с "Торино" в гостях 2 ноября.
"Чемпионат"
Роналду: мы получили заслуженные три очка в матче с "Дженоа"
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