Балотелли подвергся расистским оскорблениям во время матча "Верона" - "Брешия" и хотел уйти с поля

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли стал жертвой расистских оскорблений во время матча 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны".Балотелли, услышав с трибуны кричалки в свой адрес, запустил мяч в зрителей и начал уходить с поля. После этого футболисты обеих команд принялись успокаивать Марио, а арбитр приостановил матч на несколько минут. Зрителям было объявлено, что в случае повторения инцидента игра может быть прервана окончательно.Балотелли в итоге вернулся на поле и продолжил встречу.