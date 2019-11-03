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Балотелли подвергся расистским оскорблениям во время матча "Верона" - "Брешия" и хотел уйти с поля

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли стал жертвой расистских оскорблений во время матча 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны".

Балотелли, услышав с трибуны кричалки в свой адрес, запустил мяч в зрителей и начал уходить с поля. После этого футболисты обеих команд принялись успокаивать Марио, а арбитр приостановил матч на несколько минут. Зрителям было объявлено, что в случае повторения инцидента игра может быть прервана окончательно.

Балотелли в итоге вернулся на поле и продолжил встречу.

Sport24.ru


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Теги: Балотелли Верона Брешия Серия А
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