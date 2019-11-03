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Балотелли: позор тем, кто кричал мне, имитируя обезьян

Форвард «Брешии» Марио Балотелли поблагодарил тех, кто поддержал его после инцидента в матче Серии А с «Вероной» (1:2), на 9-й минуте которого из-за расистских оскорблений игрок хотел уйти с поля, а также обратился к фанатам-расистам.

«Я благодарен всем своим коллегам на поле и за его пределами за солидарность и болельщикам – за ваши послания. Спасибо от всего сердца.
Вы доказали, что вы настоящие люди, в отличие от тех, кто отрицает очевидное.

Позор вам, «людям» на фанатской трибуне, кто кричал в мой адрес, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жен, родителей и друзей. Позор», - цитирует Балотелли Sports.ru со ссылкой на его Инстаграм.


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Теги: Балотелли Брешия Верона
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