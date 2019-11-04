"Проснитесь, невежественные люди". Балотелли обратился к фанатам "Вероны" после расистского скандала

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли опубликовал обращение к фанатам "Вероны" после расистского скандала в матче команд в Серии А.Во время игры форвард пнул мяч на трибуны и хотел покинуть поле из-за расистских оскорблений. Из-за этого инцидента матч был приостановлен на несколько минут, но одноклубники убедили Балотелли доиграть встречу.На следующий день лидер ультрас "Вероны" заявил, что подобные оскорбления являются не расизмом, а всего лишь частью фольклора."Послушайте, друзья, тут речь уже совсем не о футболе. Вы рассуждаете о социальной и исторической ситуации, но остаетесь ограниченными. Проснитесь, невежественные люди", — написал Балотелли.