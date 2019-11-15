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Главный тренер "Гэлакси": Ибрагимович хочет закончить карьеру в Италии

Главный тренер "Лос-Анджелес Гэлакси" Гильермо Баррос Скелотто поделился мнением о будущем нападающего Златана Ибрагимовича, который в конце этого года покинет клуб по истечении контракта.

"Он пока не знает, что будет делать дальше. Златан – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он заслуживает и хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии.

Что касается варианта с "Наполи", Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент", — цитирует Скелотто Goal.com со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

За полтора года в "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. Ранее сообщалось, что 38-летним шведом, помимо Италии, интересуются в Австралии.

"Чемпионат"


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Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Серия А
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