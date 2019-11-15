"Ювентус" близок к продлению контракта со Щенсны

Туринский "Ювентус" практически договорился о продлении контракта с вратарём Войцехом Щенсны, сообщает сайт журналиста Джанлуки Да Марцио.По данным источника, детали нового соглашения между польским голкипером и туринским клубом почти согласованы. Новый контракт футболиста будет действовать до лета 2024 года. Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года.Щенсны перешёл в "Ювентус" летом 2017 года из "Арсенала". Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата, в которых пропустил шесть голов.