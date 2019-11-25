Президент "Брешии": Балотелли - черный, но он работает, чтобы обелить свое имя

Президент "Брешии" Массимо Челлино в своеобразной манере прокомментировал конфликт форварда команды Марио Балотелли с главным тренером Фабио Гроссо."Что я должен сказать вам про него? Он черный, но работает над тем, чтобы обелить свое имя, хотя и сталкивается с трудностями. В футболе борются и побеждают команды. Если бы матчи выигрывали индивидуальности, то тогда мы бы играли один против одиннадцати", — сказал Челлино.Очевидно, Челлино назвал Балотелли угрюмым, но использовал слово, в первую очередь обозначающее цвет."Брешия" в своем официальном заявлении назвала слова Челлино шуткой, которую не так поняли. "Это было сказано в попытке разрядить обстановку и защитить самого игрока", — говорится в заявлении клуба.