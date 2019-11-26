Президент "Брешии": даже не думал, что Балотелли настолько хрупкий

Президент "Брешии" Массимо Челлино в очередной раз высказался о нападающем команды Марио Балотелли.Напомним, в начале ноября форвард оказался в центре расистского скандала и покинул поле после оскорблений с трибун, а недавно вступил в конфликт с новым главным тренером команды Фабио Гроссо. Балотелли был изгнан с тренировки и не попал в заявку на матч 13-го тура Серии А с "Ромой" (0:3)."Если вернуть время назад, я бы спросил, точно ли он готов перейти в "Брешию". Он оказался гораздо более хрупким, чем я думал.Если мы считаем, что наше выживание зависит от Балотелли, то мы ошибаемся. Он просто дополняет состав. Мое решение подписать Балотелли носило технический характер и оказалось более рискованным, чем я предполагал. Но теперь мы должны смотреть вперед", — цитирует Челлино Teletutto.