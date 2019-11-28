Наингголан: со мной курили еще 6-7 игроков сборной Бельгии, но обвиняли в этом лишь меня

Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан заявил, что он не был единственным курильщиком в составе сборной Бельгии, однако именно его выставляли нарушителем режима. После того как главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не взял Наингголана на чемпионат мира — 2018, хавбек завершил международную карьеру."Как только про вас что-то скажут, к вам приклеится ярлык. Я прочел, что Свен Нис не мог поверить в то, что я курю. Но как велосипедист может что-то говорить о футболисте? Они сидят на велосипеде по семь часов, я должен бегать полтора часа. Это нельзя сравнивать.Есть очень много курящих футболистов. Когда я был в составе сборной, я часто курил в компании шести или семи других игроков, но видели курящим почему-то только меня.Вернулся ли бы я в сборную, если бы ее возглавил другой тренер? Я сделал свой выбор [завершил международную карьеру] и долго думал над этим. Придет новый тренер или нет — для меня это уже не имеет значения", — цитирует Наингголана Eleven Sports.