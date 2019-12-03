Дженнаро Гаттузо может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи", о чем сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Наполи" не знает побед в последних восьми матчах, потому Анчелотти рискует быть уволенным в случае, если команда не сумеет обыграть "Удинезе" и "Генк" в предстоящих матчах Серии А и Лиги чемпионов соответственно.
В турнирной таблице Серии А партенопейцы после 14 туров занимают седьмое место, на 17 очков отставая от лидера сезона — "Интера".
Гаттузо находится без работы после увольнения из "Милана" по итогам сезона-2018/19. Осенью Дженнаро посещал Россию, из-за чего СМИ писали о том, что специалист может возглавить один из местных клубов.
Sport24
Гаттузо может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Наполи"
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