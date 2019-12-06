Футболисты "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джанлуиджи Буффон встретились с двумя мальчиками, пострадавшими от землетрясения в городе Туман (Албания). Об этом сообщает AP.
7-летний Аурел и 10-летний Алезио спаслись, выпрыгнув во время землетрясения с балконов своих квартир. В результате ЧП погибли родственники ребят: Аурел потерял бабушку и сестру, Алезио — отца и сестру.
После трагедии ребят посетил премьер-министр Албании Эди Рама. В разговоре с ним они признались, что мечтают о встрече с Роналду и Буффоном. Рама отвез мальчиков в Рим, где 6 декабря Аурел и Алезио встретились со своими кумирами. Ребята получили на память футболки с автографами Роналду и Буффона и клубную символику "Ювентуса", а также сфотографировались со звездами футбола.
Позже состоялся обед с участием родственников детей, в ходе которого Рама также подарил Алезио футболку, подписанную вратарем "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.
Туман — один из городов Албании, наиболее пострадавших от произошедшего 26 ноября землетрясения магнитудой 6,4 балла. В результате трагедии погиб 51 человек, более 3 тыс. получили травмы. Более 11 тыс. домов были повреждены и около 12 тыс. человек остались без крова.
Sport24
Роналду и Буффон встретились с детьми, родственники которых погибли при землетрясении в Албании
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