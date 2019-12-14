"Наполи" проиграл в первом матче под руководством Гаттузо

"Наполи" потерпел поражение от "Пармы" (1:2) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии. Эта игра стала первой для Дженнаро Гаттузо во главе неаполитанского клуба.



Чемпионат Италии



16 тур



Голы: Кулушевски, 4, Милик, 64, Жервиньо, 90+3



Наполи: Мерет, Руй, Кулибали (Луперто, 5), Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Аллан (Мертенс, 63), Руис, Милик, Инсинье (Лосано, 79), Кальехон



Парма: Сепе, Гальоло, Алвеш, Якопини, Дармиан, Бругман, Эрнани, Барилла (Грасси, 66), Кулушевски, Жервиньо, Корнелиус (Спрокати, 17 (Пеццелла, 78))



Предупреждения: Жервиньо, 9, Гальоло, 63, Мертенс, 79, Милик, 81