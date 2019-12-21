Монтелла находится на грани увольнения из "Фиорентины". Его может сменить Спаллетти

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла в ближайшее время может быть отправлен в отставку. На это намекнул спортивный директор "фиалок" Даниэле Праде после поражения команды от "Ромы" (1:4) в матче 17-го тура Серии А. Безвыигрышная серия клуба из Флоренции в чемпионате Италии достигла семи матчей."Очень тяжелый момент, мы можем лишь извиниться перед болельщиками. Мы и сами не ожидали, что окажемся в таком положении, нужно все тщательно проанализировать. Завтра у нас будет совещание, послушаем президента клуба Рокко Коммиссо, а потом сообщим прессе о принятых решениях.Наш президент еще никогда никого не увольнял, но ситуация очень тяжелая. Найти достойную замену Монтелле будет нелегко. Правда лишь в том, что терпение болельщиков имеет предел", — сказал Праде в эфире Radio Bruno.На то, чтобы сменить Монтеллу на посту главного тренера "Фиорентины", претендуют Лучано Спаллетти, который хоть и был уволен из "Интера" по окончании сезона-2018/19, на данный момент остается связанным с миланским клубом контрактом, Беппе Якини, Джиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.