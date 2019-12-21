Гаттузо: хотим вернуться к тому, как играл "Наполи" в течение многих лет с другой схемой

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как будет строить новую команду."Я видел команду, которая досталась мне и моим коллегам, поэтому мы очень усердно работали. У нас есть своя философия, и мы хотим вернуться к тому, как играл "Наполи" в течение многих лет с другой схемой. Я слышал, что люди говорят, что это последний шанс, но его не бывает в спорте, мы просто должны вернуть игроков в нужное русло.Я хочу играть при схеме 4-3-3 с трезубцем в атаке. Я хочу, чтобы мы больше держали мяч и меньше находились под давлением", — цитирует Гаттузо Football Italia.