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Ханданович раскрыл секрет успехов Конте: понимаю, почему он делает такую разницу

Вратарь "Интера" Самир Ханданович раскрыл секрет успеха команды под руководством главного тренера Антонио Конте, который возглавил нерадзурри перед началом сезона-2019/20.

После 17 туров "Интер" ведет борьбу за победу в чемпионате Италии, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему "Ювентусу", бессменному чемпиону Серии А на протяжении восьми последних лет.

"Я рад за эту группу игроков, которые начали свой путь шесть месяцев назад в Китае под руководством нового тренера с новой философией. Мы добились значительного прогресса, но нам еще есть куда расти. Но самое важное то, что команда движется вперед вместе и думает лишь об одном. Быть капитаном этой группы игроков — ответственность, которой я горжусь.

Я понимаю, почему Конте делает такую разницу. Что мне нравится в нем, так это то, что перед тем, как требовать многого от других, он требует многого от себя. И это он демонстрирует каждый день", — цитирует Хандановича Sky Sport.

Sport24.ru


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Теги: Конте Ханданович Интер Серия А
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