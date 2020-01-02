Капелло: если "Интер" купит Видаля, то сможет выиграть чемпионат Италии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что "Интеру" необходимо купить полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, чтобы всерьез рассчитывать на Скудетто."Интер" может полностью сосредоточиться на чемпионате Италии, потому что они уже вылетели из Лиги чемпионов. Если нерадзурри купят Видаля, то смогут выиграть Серию А.Это было бы отличным трансфером, потому что в январе редко удается заполучить сильного игрока. У Видаля есть опыт и целеустремленность. Кроме того, Конте хорошо его знает. С Видалем "Интер" сможет нацелиться на Скудетто по-настоящему", — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.После 17 туров "Ювентус" и "Интер" лидируют в таблице чемпионата Италии, набрав по 42 очка. 32-летний Видаль в текущем сезоне забил 4 гола в 14 матчах за каталонцев.