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9 клубов Серии А находятся под следствием антимонопольного ведомства Италии

"Ювентус", "Интер", "Милан" и ещё шесть клубов итальянской Серии А находятся под следствием из-за некорректной практики продажи билетов. Об этом сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, это касается того, что ведомство называет продажу сезонных абонементов и билетов на матчи некорректными. В расследовании говорится, что названные клубы внесли в соглашение о приобретении билета сноску, которая исключает частичную или полную компенсацию за билет в том случае, если матч проходит при закрытых трибунах или переносится на иную дату. В полный список клубов входят "Ювентус", "Интер", "Милан", "Аталанта", "Лацио", "Рома", "Кальяри", "Дженоа" и "Удинезе".

Антимонопольное ведомство добавляет, что проверки проводятся в связи с тем, что представители клубов не явились на встречу с организацией, в то время как "Болонья" и "Парма" приняли решение ведомства и после согласились скорректировать условия продажи билетов.

"Чемпионат"


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Теги: Серия А Ювентус Интер Милан Аталанта Лацио Рома Дженоа Кальяри Удинезе
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