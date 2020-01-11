Гаттузо: с моим приходом "Наполи" стал пропускать смехотворные голы

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (0:1)."Я просил команду играть от своих ворот и задействовать вратаря как дополнительную пару ног. Так что я не могу жаловаться на такой гол, всегда есть риск. Оспина делал то, что я велел. Я бы разозлился, если бы он просто выбивал мяч на трибуну. Люди замечают только ошибку, но не 20 успешных передач, снявших напряжение в защите или начавших атаку.С момента моего назначения мы пропускаем смехотворные голы. Но я вижу и шаги вперед, вижу, что команда играет так, как я требую, так что мы на верном пути. Нам нужна серия хороших результатов, чтобы вернуть уверенность в себе. Сейчас мы слишком много думаем о происходящем. У нас качественная команда, нам нужно работать и верить в наши труды. Надо побеждать, а смотреть в таблицу незачем", — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.