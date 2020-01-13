Гаттузо предложил игрокам "Наполи" совершить паломничество к мощам святого Януария

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо в шутку предложил футболистам неаполитанского клуба совершить паломничество к святому месту, чтобы прервать неудачную серию."Неудачи "Наполи" — моя вина, но наступят лучшие времена. Нам просто нужно стиснуть зубы и продолжать работать. Думаю, всем нам нужно отправиться в паломничество в Сан-Дженнаро (в катакомбах Сан-Дженнаро в Неаполе находятся мощи священномученика Януария), потому что мы пропускаем абсурдные голы", - цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Striscia La Notizia.